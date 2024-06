LIVE – Semifinale Calcio Storico Fiorentino 2024 | Verdi vs Azzurri 4-12 5 DIRETTA

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 1 giugno 2024) Torna lo spettacolo delcon la prima, in programma oggi, sabato 1° giugno, alle 18:00. Si sfidano idi San Giovanni e glidi Santa Croce. La vincente se la vedrà con la vincente dell’altro confronto tra i Rossi di Santa Maria Novella e i Bianchi di Santo Spirito nella finale del 15 giugno. Tutto pronto per un evento spettacolare che raduna tutta Firenze, un po’ sugli spalti e un po’ davanti allo schermo. Tradizione che incontra sport a partire dalle 18:00. E quindi, nella veste di magnifici messeri, non poteva mancare l’omaggio a grandi calcianti del passato. Per sabato 1° giugno Gabriele Ceccherelli detto Zena e Gianluca Lapi. DOVE VEDERE LAINPer domenica 2 giugno Alessandro Franceschi detto Ciara e Maurizio Barni.