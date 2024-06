La Juve cede un protagonista di questa stagione addio da 25 milioni

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di sabato 1 giugno 2024) Calciomercatontus, i bianconeri pronti are undi, uno che ha reso anche al di sopra delle aspettative: unche vale 25di euro Thiago Motta non ha ancora preso (ufficialmente) mano dellantus, ma già si inizia a muovere ovviamente sul mercato e su quelle che sono e che saranno le scelte del club nella prossima campagna acquisti. Motta (Lapresse) – Ilveggente.itSi è parlato molto di Federico Chiesa in questi giorni, che senza rinnovo contrattuale – data di scadenza 30 giugno del 2025 – potrebbe anche partire. Si tratta sull’accordo per il prolungamento, anche se, a detta di qualcuno, il tecnico non è che straveda così tanto per il numero 7. Quindi in uscita potrebbe essere un’operazione assolutamente da seguire.