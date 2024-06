La confessione dell’ex Inter Guarin | Sono alcolizzato ho sfiorato la morte

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di sabato 1 giugno 2024) L’ex centrocampista colombiano dell’, Fredy, ha rivelato in un’vista alla Semana, una rivista del suo paese, il suo difficile presente di vita. E ha citato vari ex compagni dell’che lo hanno aiutato. “un, al cento per cento. E lo ammetto.dipendente dall’alcool ma in via di guarigione” ha dichiarato. Con queste parole Fredyha raccontato i suoi problemi di dipendenza. L’ex centrocampista colombiano, che adesso ha 37 anni, ha giocato 4 anni all’, tra il 2012 e il 2016. Ha totalizzato 141 presenze e ha segnato 22 gol, tra cui uno decisivo in un derby che l’vinse contro il Milan nel settembre del 2015. Tempi lontani, che poco hanno a vedere con ildi oggi. Fredy. Foto X @samstreetwritesdrammatica “La verità è che milasciato distrarre” ha dettoal cronista che lovistava, nel contesto di un’vista dai toni accorati e a tratti drammatici.