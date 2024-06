Ivrea 14enne disabile violentata dal padre e costretta a prostituirsi per la droga

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di sabato 1 giugno 2024) Una ragazzina di 14 anni con problemi cognitivi, che vive in un piccolo comune vicino a(Torino), sarebbe statadalper mesi econ amici e conoscenti di famiglia affinché ilpotesse raccogliere i soldi per la. È la tragica storia ricostruita al termine di un’indagine avviata dalla procura dei minori di Torino e poi portata avanti da quella ordinaria di. Tutto è iniziato quando lo scorso settembre è arrivata una prima segnalazione agli assistenti sociali da parte delle insegnanti dell’adolescente, le quali si erano rese conto che la giovane presentava una serie di problematiche. La segnalazione è così approdata sul tavolo delle forze dell’ordine e laè stata fatta ascoltare in audizione protetta.