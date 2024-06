Il principe William pronto al viaggio in solitaria

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di sabato 1 giugno 2024) Ilprenderà parte ad un evento importante che si svolgerà all’Estero. L’erede al trono, però, partirà da solo. La moglie, lassa Kate, infatti, è in cura contro una forma di cancro e non tornerà a lavoro senza parere medico positivo. Sembra, inoltre, che potrà incontrare molti altri reali europei, con cui negli anni ha condiviso altri impegni. Come riportato dalle fonti ufficiali, ilsi unirà ad altri reali europei mentre in occasione delle celebrazioni per l’80esimo anniversario del D-Day. Il 6 giugno ildi Galles parteciperà alla cerimonia commemorativa internazionale a Omaha Beach, Saint Laurent sur Mur, insieme a 25 capi di stato e veterani provenienti da tutto il mondo. Un portavoce di Buckingham Palace ha dichiarato qualche giorno fa: “A seguito della dichiarazione del Primo Ministro di questo pomeriggio che ha convocato le elezioni generali, la famiglia reale, in conformità con la normale procedura, rimanderà gli impegni che potrebbero sembrare distogliere l’attenzione o distrarre dalla campagna elettorale.