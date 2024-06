Giordani cavaliere del Lavoro

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 1 giugno 2024) Marina Berlusconi, Caterina Caselli, ma non solo. C’è spazio anche per il Piceno e le sue eccellenze imprenditoriali nella rosa dei nuovi Cavalieri delstilata dal Quirinale su proposta del ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso. A ricevere l’ambita onorificenza direttamente dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella sarà Graziano, imprenditore venarottese titolare di ’Graziano Ricami’, punto di riferimento nel campo della moda internazionale con alle spalle una rete di rapporti commerciali di primissimo livello. Da anni, infatti, le collezioni dei brand più prestigiosi del fashion portano la firma di Graziano Ricami e dei suoi circa 100 collaboratori, specializzati nella creazione di ricami artigianali di alta gamma per capi di abbigliamento e accessori.