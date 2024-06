Giada Zanola temeva che l’ex compagno diffondesse video privati e che potesse avvelenarla o drogarla

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 1 giugno 2024) Tra le molte paure espresse alle amiche da, la 34enne il cui corpo era stato trovato all’alba del 29 maggio su una carreggiata dell’autostrada A4 e per cui è stato fermatoAndrea Favero, vi è anche quella che l’uomo mettesse in rete dei suoiper ricattarla. Le amiche lo avrebbero riferito ai poliziotti che stanno svolgendo le indagini sul femminicidio della ragazza di Vigonza (Padova) e per il quale Favero si trova in carcere “per indizi gravi e precisi”. Dai racconti è emerso anche che la giovaneanche che l’uomo. Per questo il medico legale, incaricato dell’autopsia, eseguirà anche gli esami tossicologici, il cui esito sarà disponibile, come riferiscono alcuni quotidiani, entro 30 giorni.