FdI Fidanza | È finita la stagione dell’Italia col piattino in mano Procaccini | Lottiamo per diventare primo partito Ue

(Di sabato 1 giugno 2024) FdI,ribadiscono da Piazza del Popolo il senso e il futuro della presenza politica in Europa. «Giorgia Meloni sarà comunque protagonista della campagna elettorale sia in Italia che in Europa, dove viene vista come il punto di riferimento dei Conservatori europei». Lo ha detto e ripetuto nei mesi scorsi il capo delegazione di FdI al Parlamento europeo, Carloche oggi, allargando il discorso, parlando dal palco della manifestazione di Fratelli d’Italia in Piazza del Popolo, ha ribadito: «Èlaa testa bassa colin. Il nostro obiettivo nei prossimi 5 anni è affiancare allo straordinario lavoro di Giorgia una pattuglia di europarlamentari moltiplicata nei numeri». Nessun indugio e nessuna incertezza nelle parole del capo delegazione di FdI al Parlamento europeo, Carlo, parlando dal palco della manifestazione di Fratelli d’Italia in Piazza del Popolo.