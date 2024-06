Europee Vannacci come Il Gladiatore | scateneremo l’inferno

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di sabato 1 giugno 2024) Milano, 1 giu. (askanews) – “Al vostro segnale”. Cita Il Gladitore di Russell Crowe, Roberto, per chiudere il suo comizio alla manifestazione della Lega in piazza del Duomo. “Vogliono venderci l’inclusività, ma io voglio essere esclusivo, perchè tutti sono attratti dalla esclusività. Per questo mi rivolgo esclusivamente a voi, cittadini italiani e milanesi, perchè il mio contratto, qualora lo vorrete, sarà solo con voi. Io voglio difendere solo i vostri interessi, solo gli interessi degli agricoltori italiani, degli imprenditori italiani, degli studenti italiani che non devono essere pervasi dalle teorie di genere mistificatorie che l’Europa ci vuole imporre”, ha affermato. L'articoloIlproviene da Ildenaro.