Espropri a Coroglio alcuni abitanti resistono | Invitalia non entrerà I punti dello scontro

(Di sabato 1 giugno 2024) Tempo di lettura: 4 minuti“In casa mianon la faccio entrare“. Si mostra assai pugnace Paola Minieri, residente di Borgoè il soggetto attuatore del programma di bonifica e rilancio dell’ex area industriale di Bagnoli. Borgoè l’insediamento abitativo da riqualificare: sarà raso al suolo, in gran parte, e rifatto ex novo. Molti abitati, infatti, sono considerati troppo fatiscenti. Ma tutto questo, solo dopo gli. Antico borgo marinaro, avivono circa 90 famiglie. Tanti sono discendenti deglidi un tempo. Qui c’è la memoria storica di Bagnoli. Del quartiere, custodisce la relazione ancestrale con il mare, e quella con il passato industriale. Guardando Borgo, in filigrana riscopri Bagnoli, a cavallo dei secoli.