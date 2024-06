ESCLUSIVA – Italia il vero motivo per il quale Di Lorenzo ha lasciato il ritiro

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di sabato 1 giugno 2024) La notizia sul capitano azzurro tiene tutti i tifosi napoletani con il fiato sospeso: ecco la verità dietro la sua decisione. Ore bollenti in casa Napoli, gli azzurri sono al settimo cielo per l’imminente arrivo di Antonio Conte sulla panchina. Tuttavia, le vicende mercato disturbano la quiete del popolo azzurro e in particolare la questione Giovanni Dirischia di far rivivere ai tifosi un secondo caso Higuain. Il capitano azzurro, infatti, ha espresso la propria volontà di lasciare la società che gli ha permesso di raggiungere l’apice della carriera, a causa di una mancanza di fiducia da parte del club stesso. Proprio Di, nelle ultime ore hail raduno della Nazionale a causa di motivi familiari e, inevitabilmente, la notizia ha seminato il panico nel cuore dei supporters partenopei.