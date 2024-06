È un Novi Sad da record Bouras stravince il ’5mila’

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 1 giugno 2024) Gran bella serata di sport al ParcoSad che ha ospitato giovedì l’undicesima edizione del 5mila delSad, quarta dell’era Mori. Una bella festa con quasi 300 atleti provenienti non solo da Modena, Reggio e Bologna ma anche da altre regioni, preceduta da gare per i giovanissimi e graziata dal meteo matto di questa primavera. Tre partenze, con i concorrenti suddivisi per età e sesso, il ’clou’ alle 21 con la frazione maschile più veloce; sei giri dell’anello dell’antica piazza d’armi, dove anche Luciano Pavarotti corse da ragazzo. Partiamo dalla bella gara maschile, dominata indubbiamente da Ayoub. L’ atleta fiesolano (g.s. Maiano) è partito subito forte; solo il più giovane Miguel Espuna Larramona (atl.Firenze) è riuscito a tenere il suo passo per i primi due passaggi.