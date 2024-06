Dove regna l’inclusione L’impegno dell’Afaph nell’oasi della Comasca a favore della disabilità

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 1 giugno 2024) Una certezza per la collettività in ogni ambito è sicuramente dall’’associazione Afaph. Si tratta di una Organizzazione di volontariato, apartitica, aperta a tutti, senza distinzione alcuna, il cui obiettivo primario è promuovere, attraverso lo sport e non solo, un generale miglioramentoqualità di vita di ogni individuo. L’Afaph opera sul territorio apuano da diversi anni spaziando dal sociale al mondo sportivo, dal divertimento al culturale, e si prodiga con successi in diversi campi e molteplici iniziative volte a coinvolgere persone sia diversamente abili che normodotate, in esperienze di integrazione finalizzate a favorire l’inserimentopersona soggetta a una. Afaph opera all’interno del parcoa Ronchi nell’ambito dell’integrazione e socializzazione con progetti individuali e di gruppo.