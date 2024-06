Donna sposata offre la massima riservatezza la nuora si vendica della suocera pubblicando sue foto su un sito di incontri hot

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di sabato 1 giugno 2024) Trai rapporti generalmente sono piuttosto tesi e abbastanza complicati per una serie di motivi, come dimostra la vicenda che risale al 2022 e che vede come protagoniste proprio unadi 24 anni e ladi 48 anni. Definire tesi i rapporti tra queste due donne è un eufemismo, anzi, la 24enne è andata a processo con l’accusa di stalking. Storie tese traLa 24enne, nativa del Sud America ma residente a Bologna, è a processo davanti al giudice monocratico di Rimini per stalking. Laaveva una relazione con un coetaneo di Rimini, con il quale aveva avuto anche una bambina. La relazione tra i due iniziò però a vacillare e così il ragazzo con la figlia tornò a casamamma, che in realtà non aveva mai visto di buon occhio quel rapporto.