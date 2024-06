Domenica di festa tra cuccioli pony tartarughe e gioco dell’oca

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 1 giugno 2024) Una giornata dia contatto con la natura e con gli animali, per conoscere il grande lavoro svolto dai volontari dell’Enpa guidati da Giorgio Riva. L’appuntamento è per domani, quando il rifugio di via San Damiano aprirà le porte per ospitare ladegli amici cucciolotti, Giornata dei rifugi aperti. I cancelli saranno aperti dalle 14 alle 18. Sarà possibile visitare i reparti dei cani, dei gatti e dei tantissimi ospiti del reparto erbivori che in un contesto urbano è difficile incontrare, come cavalli,, capre, pecore, conigli, anatre, galline e. Tra gli appuntamenti più attesi dai piccini il momento dello scambio delle figurine Amici Cucciolotti. Tutti appassionati di figurine e di animali con il duplice obiettivo di completare in fretta l’album e al tempo stesso di dare una mano agli animali accolti nei rifugi.