Così anche in Europa la destra può farsi governo Le parole di Meloni dal palco di Roma

(Di sabato 1 giugno 2024) “Ho rinunciato a tutto, state al mio fianco e andrò avanti”. Non è il solito comizio di chiusura, quello che Giorgiaha fatto in Piazza del Popolo aalla vigilia delle elezioni europee che si terranno tra una settimana. Ma un doppio invito a cittadini e analisti. Primo, il rinnovo dell’rlamento questa volta è molto più denso di significati rispetto al recente passato, perché forse per la prima volta laha l’occasione di trasformarsi, come già fatto in Italia, da forza di protesta a forza di(e farlo alla luce di due gravissime crisi che imperversano dentro e fuori i confini dell’Ue). Lo dicono i numeri degli ultimi sondaggi, secondo cui è oggettivamente possibile, per formare una maggioranza, un’alleanza tra Ppe e le destre di Id e Ecr.