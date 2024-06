Comune di Lucca modifiche in giunta | ecco cosa cambia

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 1 giugno 2024), 1 giugno 2024 – In questi giorni lacomunale diha approvato alcunealla struttura organizzativa dell’Ente. Le principali differenze con la struttura approvata dall’attuale amministrazione e tuttora operante, sono volte a una migliore organizzazione delle funzioni in capo al numero esiguo di dirigenti: due di loro infatti non sono più in servizio da marzo a oggi. La prima differenza riguarda i servizi di staff, dove si registra un'ulteriore concentrazione di funzioni nell’ambito attualmente affidato al segretario generale, con la collocazione in Staff del Comando della Polizia Municipale, al fine di garantire un presidio di tutte le funzioni riconducibili alla struttura organizzativa dell'Ente con il personale dirigenziale attualmente in dotazione.