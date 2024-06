Calcio femminile qualificazioni Euro 2025 Giuliani verso Italia-Norvegia | Riprendiamoci i punti lasciati a Oslo

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 1 giugno 2024) Laura, portiere della nazionale azzurra, ha parlato dal ritiro di Ferrara a pochi giorni da. La sfida, valevole per leall’peo, segue il match diche si è chiuso sullo 0-0 dopo una prestazione coriacea delle ragazze del ct Soncin all’Ullevaal Stadion. Appuntamento adesso al “Mazza” alle ore 18:15 di martedì per il secondo round, con l’che in caso di vittoria arriverebbe a luglio a giocare le ultime due gare del girone con tredi vantaggio. Un buon bottino per qualificarsi direttamente senza passare dagli spareggi. “Stiamo cercando di recuperare al massimo le energie dopo la trasferta di, dove purtroppo non siamo riuscite a conquistare i tre– spiega– Dobbiamo prenderci qui a Ferrara quello che abbiamo lasciato, il ct era molto soddisfatto del gioco espresso e dell’approccio alla partita.