Salsa di peperoni | una conserva deliziosa facilissima da preparare

(Di venerdì 31 maggio 2024) Ladiè unasaporita e profumata. Èsu bruschette e pane tostato, si accompagna ad un tagliere di formaggi freschi o stagionati ed è perfetta anche per condire pizza e pasta, insieme alla passata di pomodori. Prepararla è semplicissimo, occorrono solo due ingredienti: il sale e i. Possiamo utilizzarli rossi, verdi, gialli. Prima di iniziare, però, assicuriamoci che i barattoli in cui la riporremo siano sterilizzati e perrla inalterata a lungo, una volta pronta, procediamo con la pastorizzazione. Questo processo ci garantirà una sicurezza ancora maggiore riguardo la lungazione degli alimenti, minimizzando il rischio della formazione di muffe o colonie batteriche. Si tratta di un trattamento termico a temperature non elevate che va effettuato dopo aver riposto il cibo in ambiente sterile.