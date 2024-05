Roland Garros 2024 | Arnaldi a gonfie vele steso Muller in tre set ed è terzo turno

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 30 maggio 2024) Matteosupera comodamente Alexandrein tre set e approda aldelper la prima volta in carriera. Molto bravo l’azzurro a rimanere sempre in partita, recuperando subito il break di svantaggio nelset al rientro in campo dopo l’interruzione per pioggia. 6-4 6-1 6-3 il punteggio in favore del classe 2001, che ora affronterà la testa di serie numero 6 Andrej Rublev al. Si tratta inoltre dell’ottava vittoria su otto incontri per il sanremese contro avversari francesi, che evidentemente quando vede la bandiera tricolore blu, bianca e rossa si esalta. PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMI LA CRONACA DEL MATCH –parte bene, portandosi ben due volte avanti di un break nel primo set, ma sul 5-3 la sfida viene sospesa per pioggia.