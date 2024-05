Paul Mc Cartney e il gesto clamoroso verso la prima moglie | l’ha fatto davvero!

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di giovedì 30 maggio 2024) I Beatles sono stati indubbiamente uno dei gruppi più importanti nella storia della musica, quello che ha segnato un’epoca e ha dato il via al fanatismo sconfinato dei fan Una delle più famose band della storia, fondato a Liverpool nel 1960 e attivo fino al 1970. I Beatles, cioè John Lennon,Mc, George Harrison e Ringo Starr, hanno segnato un’epoca nella musica, nel costume e nella moda tanto da essere ancora in voga con un enorme seguito e numerosi fan club esistenti e attivi in ogni parte del mondo. Probabilmente neanche i Fab Four agli inizi della loro carriera avrebbero mai immaginato di rivoluzionare il mondo della musica, lasciando un’eredità che ancora vive nel brit pop contemporaneo. Cynthia e John Lennon – Cityrumors.it – Ansa foto Indubbiamente John Lennon eMcfurono il motore del gruppo, le due teste pensanti che hanno contribuito a creare quelle canzoni diventate autentiche icone nella storia della musica, ma forse in pochi sanno che fu una donna a contribuire alla stabilità del gruppo, soprattutto in quegli sfolgoranti inizi quando in poco tempo hai il mondo letteralmente ai tuoi piedi.