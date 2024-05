Fonte : sport.quotidiano di 30 mag 2024

Un leit motiv abituale in questo momento della stagione in cui si cercano le finanze per la prossima annata sportiva, ma l’OraSì resta alla finestra, perché il tecnico bolognese sarebbe la persona giusta per guidare un gruppo composto in larga parte da giovani e arricchito con qualche senatore.

OraSì Panchina c’è Conti in pole position