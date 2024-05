M E R L O T torna con il singolo Trasparente e annuncia il club tour

Leggi tutta la notizia su spettacolo.eu

(Di giovedì 30 maggio 2024) Il nuovodi M.E.R.L.O.T è la balladche anticipa ilprevisto per quest’autunno M.E.R.L.O.T, conosciuto dal grande pubblico per essere stato uno dei primi due finalisti di Sanremo Giovani nel 2020, nome fisso nelle playlist editoriali di Spotify (tra cui Indie Triste, New Music Friday, Novità Pop, Indie Italia)per l’estate, spogliandosi come non mai, conuna ballad fresca e leggera, fuori su tutte le piattaforme digitali distribuita da Ada Music Italy. “Stanotte vestiti di me Voglio vederti senza niente Anche se ormai sono niente per te Sparito per sempreAllora non sarò mai quello che Sognavi e sognavamo insieme Due fiori storti tra le crepe” “Strano ma vero – dichiara M.E.R.L.O.T – sono riuscito a scrivere una canzone che ti fa prendere bene, forse ultimamente sono andato in overdose di tristezza”.