Gli F16 in Ucraina non prima dell' autunno

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di giovedì 30 maggio 2024) Anche il Belgio si è impegnato a fornire all’trenta aerei da combattimento F-16 entro il 2028. Lo scopo è sempre quello di assistere Kiev nel contrastare l’invasione russa, in questo caso ponendo le condizioni affinché, anche se i primi caccia che saranno usati dovessero essere abbattuti, Kiev disporrà comunque di un numero sufficiente di velivoli per rendersi pericolosa. La fornitura fa parte di un accordo di sicurezza firmato dal presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy con il primo ministro belga Alexander De Croo durante la visita del leader ucraino in Spagna, Belgio e Portogallo per raccogliere sostegno, durante il quale Zelensky ha dichiarato che il primo aereo belga “arriverà già quest’anno”. L’accordo bilaterale di sicurezza e sostegno a lungo termine trae Belgio comprende almeno 977 milioni di euro in aiuti militari belgi all'quest'anno, nonché l'impegno di Bruxelles a fornire sostegno fino al 2034.