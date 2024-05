Aubameyang | Sono sicuro di essere andato in depressione avevo iniziato a bere molto all’Arsenal

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di giovedì 30 maggio 2024) C’è stato un momento nella carriera di Pierre-Emerickin cui aveva perso la gioia di vivere ed era caduto in. Lo racconta lo stesso attaccante nel corso di un’intervista al canale Youtube Colinterview.: «Penso fosse legato ai miei genitori» Le parole di: «diinquando ero. È stato un periodo pesante, difficile. Èpoco prima di lasciare l’Arsenal. Penso fosse legato ai miei genitori. È un problema che colpisce molte persone, è normale. Spesso diciamo che dobbiamo parlarne, non c’è vergogna in questo. Anche se io non l’ho fatto, so che può davvero aiutare. Le persone hanno bisogno di aprirsi; se l’avessi fatto, penso che mi avrebbe fatto bene».