Tutti pazzi per Pellizzari Sorrisi e commozione l’abbraccio dei tifosi al loro campione

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Tanta soddisfazione ieri alla festa organizzata per il ciclista Giulio, di ritorno dal Giro d’Italia in cui ha dimostrato tanto, lui che – a vent’anni – era il più giovane in gara. Un auditorium Benedetto XIII strapieno lo attendeva nella sua Camerino per omaggiarlo. Ad accogliere l’atleta c’erano tanti amici, compaesani e. E dopo qualche autografo anche con i piccoli appassionati, c’è stata l’entrata nell’auditorium con una coreografia di palloncini tricolori e la salita sul palco con quelli rosa. A fare gli onori il sindaco Roberto Lucarelli, affiancato dal governatore Francesco Acquaroli, dal vicepresidente del consiglio regionale Gianluca Pasqui e dal presidente del consiglio comunale Cesare Pierdominici, oltre che dal presidente Coni Marche Fabio Luna e quello Federciclismo regionale Lino Secchi.