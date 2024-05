Scontro fra camion poi il rogo Morti entrambi i conducenti

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 28 maggio 2024) Il tir che sbanda fino allo schianto frontale con un altro mezzo pesante, un inferno di fuoco e due. Tragico incidente ieri mattina in territorio di Peschiera del Garda, nel Veronese, sulla strada che porta a Sirmione. Erano appena passate le sette quando duesono entrati in rotta di collisione lungo la Regionale 11, all’altezza della frazione Rovizza, edhanno perso la vita. Le vittime sono Roberto Renzo Leita, 65 anni, di Pergine Valsugana, e Costel Blanaru, 53, originario della Romania, di casa ad Ala (Trento).lavoravano per aziende del Trentino. Stando ai primi accertamenti degli agenti della polizia Stradale uno dei dueper motivi in corso di accertamento ha invaso la corsia di marcia sbagliata.