Caso Angelo Onorato trovata l’impronta di una mano sulla parte superiore del suv Oggi l’autopsia

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 28 maggio 2024) Proseguono le indagini per la morte dell’architetto, imprenditore e marito dell’eurodeputata Francesca Donato, trovato senza vita nella sua auto sabato 25 maggio a Palermo. Gli investigatori, coordinati dalla procura che ha aperto un fascicolo per omicidio, hanno trovato un’impronta di unadel Range Rover in cui il 56enne è stato trovato con una fascetta stretta intorno al collo. È stata proprio l’europarlamentare assieme alla figlia Carolina a scoprire il corpo grazie al gps dello smartphone. La famiglia esclude chepossa essersi tolto la vita che è una delle ipotesi. Gli esperti stanno cercando di verificare, attraverso analisi sofisticate, quando sia stata lasciata quele a chi appartiene.