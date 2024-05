Un anno fa l’omicidio di Giulia Tramontano oggi in aula la verità di Impagnatiello | L’ho colpita all’altezza del collo non si è difesa

(Di lunedì 27 maggio 2024) Sentito inAlessandroa unesatto daldella compagnaha parlato durante l’udienza: ”del”., laindopo undaldiNel corso dell’interrogatorio che vede imputato Alessandroperdi, la compagna 29enne al settimo mese di gravidanza uccisa lo scorso 27 maggio 2023, emergono nuovi dettagli sulla tragedia.ha raccontato la sua verià in, nel processo di: ” () Stava preparando qualcosa per sé quando sentii un piccolo lamento, si era fatta male a un dito. Di fronte al divano, c’è un mobile con un cassetto in basso con dentro i medicinali di cui faceva usoed anche cerotti.

