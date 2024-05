(Di lunedì 27 maggio 2024) II? «Un retaggio del passato, ha fatto bene Giorgia Meloni a sospenderlo». Maurizio Leo, vice ministro dell?Economia non si sottrae. Parlando a Trento, al Festival.

Al Festival dell'Economia Meloni è tornata sulla questione redditometro che negli scorsi giorni ha provocato numerose tensioni all'interno della sua maggioranza, ribadendo di aver sospeso il decreto varato dal viceministro dell'Economia Maurizio Leo. Resta ancora da capire però come la premier sia ... fanpage

Redditometro, come sarà Le ipotesi: cancellazione o stretta a chi dichiara al Fisco al di sotto di una certa cifra - redditometro, come sarà Le ipotesi: cancellazione o stretta a chi dichiara al Fisco al di sotto di una certa cifra - II redditometro «Un retaggio del passato, ha fatto bene Giorgia Meloni a sospenderlo». Maurizio Leo, vice ministro dell’Economia non si sottrae. Parlando a Trento, al ... ilmessaggero

Redditometro chi era costui - redditometro chi era costui - La tendenza del Governo a dire una cosa e subito dopo il suo esatto contrario. Non è un buon segnale quello che si manda agli elettori. come sta accadendo per il redditometro. E molto altro ancora Fra ... informazione

Redditometro, un falso problema. Contro gli evasori sono più potenti banche dati e Ai. Ma Meloni vuole davvero - redditometro, un falso problema. Contro gli evasori sono più potenti banche dati e Ai. Ma Meloni vuole davvero - L'impressione è che la premier insista comunicativamente sui grandi evasori "che hanno yacht e fuoriserie" per rassicurare tutti gli altri. Della ... huffingtonpost