Serie A - retrocessione | Frosinone in Serie B

(Di domenica 26 maggio 2024) Questa sera tutte le squadre del nostro campionato hanno conosciuto, in via ufficiale, i rispettivi destini dopo i triplici fischi finali della trentottesima, e ultima, giornata della massima. La zona europea, così come lo scudetto, avevano già conosciuto tutte le protagoniste, con l’Atalanta che vincendo contro il Torino ha estromesso la Roma dalla Champions League. Il focus principale di questa serata diA verteva, però, sulla zonacon tre squadre appese a un filo e ansiose di conoscere il proprio domani. Le attrici era, Udinese ed Empoli che hanno combattuto le rispettive battaglie (i bianconeri erano di scena proprio allo Stirpe) compiendo il loro destino. Qual è la formazione che raggiungerà Sassuolo e Salernitana inB? La terza retrocessa al termine di questi ultimi novanta minuti è la squadra laziale di Eusebio Di Francesco.

