Milano si tinge di nerazzurro per la festa Scudetto . Attesi 100mila tifosi per le strade milanesi. Due pullman scoperti (per squadra e dirigenti) si dirigeranno verso il Duomo ilgiornale

Una vittoria speciale va celebrata in maniera speciale. Quello che ha fatto Federico Dimarco , per festeggiare ancora la seconda stella ottenuta dall' Inter due settimane fa, per la prima volta nel derby di Milano contro gli acerrimi rivali del Milan di Stefano Pioli. L'esterno sinistro dell' Inter ... liberoquotidiano

l’Inter funziona tanto in campo quanto fuori. E le due cose sono collegate. Nonostante qualche paletto che limita il mercato, i nerazzurri riescono sempre a costruire una squadra competitiva anche facendo a meno di qualche calciatore (Lukaku, Skriniar e Dzeko per esempio) che l’anno precedente è ... calcioweb.eu

L'Inter pareggia 2-2 a Verona. I nerazzurri chiudono a +19 sul Milan - L'Inter pareggia 2-2 a Verona. I nerazzurri chiudono a +19 sul milan - Finisce 2-2 la sfida del Bentegodi con le reti di Arnautovic, autore di una doppietta, Noslin e Suslov. nerazzurri a quota 94 punti a più 19 sul milan e più 23 sulla Juventus ... ilgiornale

Under 17, il Milan vince il trofeo "Città di Torre del Greco". Battuta l'Inter - Under 17, il milan vince il trofeo "Città di Torre del Greco". Battuta l'Inter - Il milan è la prima squadra ad iscrivere il proprio nome nell ... Un gol per tempo nei regolamentari: ad aprire i conti è stato il nerazzurro El Mahboubi (29’ st), lesto a catapultarsi su un pallone ... areanapoli

Torino: Juric, cori contro Possiamo andare in Europa - Torino: Juric, cori contro Possiamo andare in Europa - "Dispiaciuto per i cori No: so qual è il mio lavoro e qual è la situazione. Al nono posto, se la Fiorentina vince la Conference League, possiamo ancora andare in Europa". (ANSA) ... ansa