Kvaratskhelia non si tocca | se partisse lui - sarebbe ridimensionamento

(Di domenica 26 maggio 2024) Cesare – Caro Guido ultima partita incolore, senza nerbo e senza motivazioni del Napoli. E meno male che era l’ultima ed è finalmente finito questo strazio. Ti devo dire che al posto di commentare questa inutile partita mi sembra molto più interessante analizzare la rosa di quest’anno sciagurato. Il Napoli dei record positivi dell’anno scorso trasformato in 12 mesi in una squadra dai record negativi. Vedrei calciatore per calciatore chi tenere e chi mandare via (in pochissimi meritano una riconferma) anche però considerando che è necessaria una vera e propria rivoluzione, ma che comunque, pur vendendo, non si può cambiare tutta la rosa. Guido – Anche perché significa vendere tutti e a che prezzo dopo quest’anno disastroso? Dal punto di vista economico possiamo svendere? Con l’annata che hanno fatto, tutti i giocatori si sono svalutati e ci sono società pronte ad investire per prenderli? E quante trattative si devono intavolare? Si ha il tempo? E poi il tutto è ritardato dal fatto che ancora non si sa ancora chi sarà l’allenatore (anche se sembra che sia imminente l’annuncio ufficiale).