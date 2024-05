Isola dei Famosi 2024 - il confronto tra Artur e Khady | Video Mediaset

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di domenica 26 maggio 2024)a L’deihanno la possibilità di undiretto dopo mesi di convivenza. Tra i due tante incomprensioni, anche se la modella non crede al comportamento del naufrago. L’deiè egoista” E’ il momento di un faccia a faccia traa L’dei. Il primo a parlare è il modello: «è preoccupante sia quello che mi dice in faccia che quello che bisbiglia di me». Poi è la volta dichiamata a rivelare cosa non le piace del modello: «sono sempre stata chiara ed onesta con lui. Ho accumulato tante cose in questi giorni, ma i suoi atteggiamenti non mi piacciono e mi hanno portato ad esplodere. Ho sbagliato la maniera di pormi». Non solo, la modella parla di un segreto manon ha paura di nulla.