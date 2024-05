Incendio al parco divertimenti | almeno 24 morti - di cui molti bambini

(Di domenica 26 maggio 2024) Sarebbero 27 persone, la maggior parte delle quali, che hanno perso la vita in un vastoscoppiato in unmolto affollato nello Stato occidentale del Gujarat, in India. L'articolo proviene da TvZap. .

RAJKOT, Gujarat – Una giornata di svago si è trasformata in tragedia quando un violento incendio è scoppiato in un parco divertimenti nella città di Rajkot, nello stato occidentale indiano del Gujarat. Il bilancio attuale è di almeno 20 morti, mentre le squadre di soccorso continuano a lavorare per mettere in sicurezza l’area e recuperare altre possibili vittime. thesocialpost

