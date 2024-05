Empoli-Roma | programma e telecronisti Dazn Serie A 2023 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 26 maggio 2024) Ile isudi, match valido per la trentottesima giornata di. Al Castellani i toscani sono obbligati a vincere per la certezza della salvezza, mentre in caso di pareggio possono sperare in un ko dell’Udinese per giocare almeno lo spareggio. La sconfitta invece vuol direB. I giallorossi non possono più migliorare o peggiorare la classifica, ma devono sperare nell’Atalanta tra oggi e fra una settimana in chiave Champions. Chi la spunterà? Appuntamento alle ore 20.45 di domenica 26 maggio. IDISUsarà visibile sucon la telecronaca di Edoardo Testoni e Alessandro Budel. SportFace. .