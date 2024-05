Delirio azzurro - l’Empoli è in Serie A per il quarto anno di fila E’ la prima volta nella storia

(Di domenica 26 maggio 2024) Empoli (Firenze), 26 maggio 2024 – Finisce con i fuochi d’artificio ed una folla che festeggia sul prato del Castellani la terza salvezza consecutiva inA. E’ lache accadedeled è un risultato incredibile: per come è arrivato e per come si è concretizzato, grazie ad un gol di Niang nei minuti di recupero che ha regalato la vittoria sulla Roma. E’ il capolavoro di Davide Nicola, vero e proprio specialista in questo genere di imprese. Ha raccolto l’eredità di Zanetti e Andreazzoli, prendendo una squadra in piena crisi e trascinandola fino alla salvezza. La gara contro i giallorossi, decisiva per la permanenza inA, è stato un tripudio di emozioni. Le tante occasioni che non sembravano concretizzarsi e quel gol di Niang a tempo scaduto che ha regalato ai suoi un risultato storico.

Serie A: Frosinone retrocesso, salve Udinese ed Empoli - serie A: Frosinone retrocesso, salve Udinese ed Empoli - La retrocessione in serie B del Frosinone è il verdetto dell'ultima giornata di serie A, conclusasi stasera con quattro partite, due delle quali decisive per indicare la squadra che accompagnerà Saler ... ansa

Frosinone in Serie B, Empoli batte Roma allo scadere e si salva - Frosinone in serie B, Empoli batte Roma allo scadere e si salva - L'Empoli batte 2-1 la Roma nell'ultima giornata della serie A e si salva con il successo allo scadere. Il Frosinone perde in casa per 1-0 contro l'Udinese e retrocede in serie B con Salernitana e ... adnkronos

Serie A, i verdetti: seconda stella per l'Inter, Bologna in Champions, Lazio e Roma in Europa. Il Torino spera nella Fiorentina. Frosinone in B - serie A, i verdetti: seconda stella per l'Inter, Bologna in Champions, Lazio e Roma in Europa. Il Torino spera nella Fiorentina. Frosinone in B - E` andata in archivio la trentottesima e ultima giornata della regular season di serie A 2023/2024: ecco tutti i verdetti. NUMERO 20 PER L`INTER – Un campionato do. calciomercato