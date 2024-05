Parchi di Preturo | tragedia all’Air Show

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di sabato 25 maggio 2024)in quella che doveva essere una giornata di festa. E’ successo nell’aeroporto deidi, mentre era in corso la prima giornata dell’Air. Un uomo è stato investito da un mezzo pesante. A quanto pare l’autista non si è avveduto della presenza della vittima mentre era impegnato a fare manovra. Adi, frazione a ovest de L’Aquila è giunto l’elisoccorso, ma non v’è stato nulla da fare, l’urto non ha lasciato scampo. È atteso l’arrivo del magistrato di turno. Alle 12 era previsto il sorvolo di prova delle Frecce Tricolori. La manifestazione è stata annullata. L'articolo proviene da Dayitalianews. .