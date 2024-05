Gli errori orrori giudiziari al centro della discussione al Teatro Comunale

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di sabato 25 maggio 2024) Tempo di lettura: 6 minutiDal caso Tortora al caso Zuncheddu, ovvero le storie di due terribili disavventure per due uomini innocenti, uno celebre, l’altro sconosciuto ai più, ma entrambi accusati ingiustamente dalla Magistratura. Alsono state trattate queste due storie con la testimonianza diretta di uno solo degli involontari protagonisti, Beniamino Zuncheddu, un umilissimo lavoratore del compartozootecnia sarda, dichiarato innocente dopo quasi 33 anni di carcere di una strage che era stata a lui attribuita pur non avendone alcuna responsabilità. Quanto ad Enzo Tortora ovviamente a fare testimonianza è stato sia il lancinante ricordo dell’oltraggio da lui subito in favore di telecamere, essendo il famoso presentatore televisivo scomparso di tumore già da alcuni anni, ma anche l’intervento di RaffaeleValle, difensore del conduttore di “Portobello” ed autore di un altro libro recentemente apparso nelle edicole.