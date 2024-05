Fasano | Conte nuovo allenatore del Napoli - lavora già con Manna Stanno prendendo un difensore

(Di sabato 25 maggio 2024) Secondo il giornalista Gerardodi Ruleta Sport, Antoniosarebbe vicinissimo a diventare ildel. Il futuro della panchina delsembra sempre più orientato verso Antonio. A confermarlo è Gerardo, giornalista di Ruleta Sport, che ha rilasciato alcune dichiarazioni esclusive ai microfoni di Area.it. Secondo, ci sarebbe già stato un preaccordo trae Aurelio De Laurentiis dopo la sconfitta contro il Torino: “L’diede la sua disponibilità a sedere sulla panchina azzurra a patto che non arrivassero offerte da Milan e Juventus”. I contatti sarebbero poi ripresi in primavera eavrebbe espressamente richiesto Giovannicome suo collaboratore: “Ritienevalido e capace dire coi giovani. Il binomio consentirebbe adi fare il manager e adi crescere”. Ma non solo,starebbe già operando conper costruire la squadra del futuro.

