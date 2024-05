Canottaggio - Oppo-Soares e Rambaldi-Sartori approdano in finale nella tappa di Coppa del Mondo di Lucerna

(Di sabato 25 maggio 2024) A, in Svizzera, prosegue la secondadelladel2024 di: tra semifinali e ripescaggi due equipaggi dell’Italiaalle Finali A di domani, mentre altri tre affronteranno le Finali B. Nelle specialità non olimpiche c’è il terzo posto per il singolo pesi leggeri maschile, infine nelle specialità non paralimpiche del para-rowing arrivano un primo ed un terzo posto nel singolo PR2 maschile.SPECIALITA’ OLIMPICHE Nel doppio pesi leggeri maschile Stefanoe Gabrielvincono la seconda semiin 6.18.71 e vanno inA con il terzo crono complessivo, alle spalle di Svizzera (6.14.53) ed Irlanda (6.15.96), rispettivamente prima e secondaprima semi. Nel doppio senior maschile Lucae Matteovincono l’unico ripescaggio in 6.20.93 e volano inA.seconda semidel doppio senior femminile Italia 1 di Clara Guerra e Stefania Gobbi è quarta in 7.

