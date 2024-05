Ajax - Farioli si presenta | Il mio calcio? Non mi piace come fras - è troppo presuntuosa

Dopo il bagno di folla di mercoledì sera per la parata della squadra volata in Champions, ieri la doccia fredda per i tifosi del Bologna, certo temuta, ma non per questo meno traumatica: Thiago Motta non sarà più l’allenatore, e la stagione della meravigliosa avventura tra le big d’Europa dovrà contare su un altro condottiero.

sport.quotidiano