Traslucenza nucale | cose che devi sapere prima di farla

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di venerdì 24 maggio 2024) Laè uno screening prenatale volto ad individuare eventuali anomalie cromosomiche o altre condizioni genetiche del feto. Si tratta di un’ecografia transaddominale eseguita da un/una ginecologo/a, attraverso una sonda ecografica sull’addome della futura mamma. Per noi futuri mamme e papà, esso costituisce un esame importante che, se da un lato non espone il feto ad alcun rischio, a differenza della villocentesi e dell’amniocentesi, ha valori probabilistici più bassi. Con l’aiuto del ginecologo Antonio Simone Laganà, approfondiremo il tema della, in cosa consiste esattamente, quali sono i gradi di probabilità, quandoe quando è invece consigliabile eseguire altri tipi di screening al fine di verificare anomalie cromosomiche.: cos’è Dopo i risultati positivi del test di gravidanza, la donna deve prenotare una visita ginecologica in ospedale o in uno studio privato.