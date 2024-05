Quando Borsellino si trovò con Mori a difendersi dai pm inaffidabili

(Di venerdì 24 maggio 2024) Al direttore - Nella prima metà degli anni 90 stavo conducendo a Milano le indagini sulle stragi eversive di destra tra le quali, in particolare, quelle di piazza Fontana e di Brescia. Il Ros dei Carabinieri, comandato dall’allora colonnello Mario, ha dato un contributo decisivo alla verità e alla conoscenza di quei fatti. Spesso il col.è venuto nel mio ufficio per discutere con me degli sviluppi del nostro comune lavoro. Non sapevo e non mi ero accorto che negli stessi anni stesse tramando per agevolare, lo ipotizzano alcuni pubblici ministeri, le stragi di mafia. Alcuni magistrati sono forse più sagaci di me. Non si finisce mai di imparare.Guido Salvini, ex magistrato La sua lettera mi fa venire in mente un episodio del passato interessante. Ricordo che poco prima di essere ucciso,partecipò a un incontro importante. Era il 25 giugno 1992.convocò in segreto nella caserma di Palermo, negli uffici dei Ros, Marioe il capitano De Donno.

