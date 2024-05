Formula 1 2024 - diretta esclusiva GP Monte-Carlo Sky Sport e NOW

Leggi tutta la notizia su digital-news

(Di venerdì 24 maggio 2024) In arrivo su Sky e in streaming su NOW un altro fine settimana speciale per i motori, con la1, Tutto pronto per uno degli appuntamenti più glamour dell’anno: il GP di Monaco. Sul circuito cittadino del Principato si parte giovedì 23 con la conferenza stampa dei piloti, in programma alle 14.30. Venerdì finalmente in pista, con laprima sessione di prove libere in programma alle 13.30 e la seconda alle 17. Sabato la caccia alla pole, con le qualifiche che scattano alle 16. Domenica la gara, con il semaforo verde previsto alle 15. Sulle strade del principato anche F2, F3 e Porsche Super Cup.Weekend tutto da vivere minuto per minuto su SkyUno, SkyF1, Sky4K e in streaming su NOW, con la telecronaca diVanzini e Marc Gené, con Roberto Chinchero insider ai box. Davide Camicioli conduce gli approfondimenti di pre e post gara con Vicky Piria. Analisi tecniche di Matteo Bobbi alla SkyTech Room, interviste di Mara Sangiorgio e commenti di Ivan Capelli.