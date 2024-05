Elezioni studentesche Partecipazione scarsa L’Udu fa il pieno di voti

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 24 maggio 2024) Com’era accaduto due anni fa, il Coordinamento per il diritto allo studio - Udu è ancora la lista più votata. Alleche si sono tenute martedì e mercoledì per via telematica ha ottenuto 3.373. Dopo le operazioni di voto, che sono andate avanti fino a sera all’Università, ieri è stato effettuato lo spoglio. Il Coordinamento per il diritto allo studio - Udu Pavia, che si è scontrato contro Ateneo Studenti, Alleanza Studentesca e Azione Universitaria, ha conquistato due consiglieri di amministrazione (Vittoria Pompilio D’Alicandro e Anna Maggi), tre senatori accademici (Alessandro Miceli, Massimiliano Patrick Farrell e Federica Carlappi), due consiglieri di amministrazione dell’EDiSU (Matteo Leonardi e Sonia Genuardi), due membri del Nucleo di valutazione (Marta Colombo e Martina Lena Di Pietro) e un membro del Comitato per lo sport universitario (Francesca Daniel).