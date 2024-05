Scongelare ’Rifiuti zero’ | Chiudendo l’inceneritore

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 23 maggio 2024) La condizione per "" la delibera "Rifiuti zero" approvata dal consiglio comunale di Agliana è "chiudereentro il 2024". Lo ha detto chiaramente Rossano Ercolini, presidente dell’ associazione "Zero waste Europe" e coordinatore del centro di ricerca "Rifiuti zero" di Capannori, intervenuto martedì scorso nel foyer del teatro Moderno, molto affollato, per l’incontro sul tema "Agliana 2024-2029: obiettivo rifiuti zero". Un traguardo che vuole raggiungere il candidato a sindaco del centrosinistra Guido Del Fante che ha partecipato all’incontro, coordinato dall’ex sindaco di Agliana, Eleanna Ciampolini. Con Ercolini c’era Luca Menesini, sindaco di Capannori che ha riportato la virtuosa esperienza del suo Comune. Il "Modello Capannori" (primo Comune italiano ad avere aderito alla strategia Rifiuti zero) aveva attirato immediatamente l’attenzione di Agliana. Ercolini, già dal 2007 è stato più volte ad Agliana per parlare di "Rifiuti zero", all’epoca inviato da associazioni e comitati contro l’incenerimento.