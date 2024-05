Pmi Day - Confindustria premia i progetti degli studenti bergamaschi

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di giovedì 23 maggio 2024) Bergamo. Lazione dei migliori lavori ha sancito all’auditorium diBergamo la conclusione del Premio Industriamoci, abbinato al Pmi Day promosso dal Comitato Piccola Industria. L’intento è quello di offrire ai giovani l’opportunità di un incontro ravvicinato con le realtà produttive del territorio, per accompagnarli alla scoperta di un mondo in grande evoluzione, sempre in cerca di profili professionali adeguati. Hanno partecipato alla quattordicesima edizione – a cui hanno aderito anche Confagricoltura Bergamo, Confartigianato Imprese Bergamo, Questura, Accademia Guardia di Finanza, Carabinieri e Vigili del Fuoco – 103 imprese che hanno aperto le porte a 56 scuole e circa 4.200. Sponsor dell’iniziativa il Banco Bpm. Gli imprenditori hanno potuto dialogare con una o più classi, mettendo a fuoco attività e sfide quotidiane e rispondendo alle domande di ragazzi e insegnanti durante le visite in azienda, svoltesi fra novembre 2023 e gennaio 2024.