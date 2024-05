Mercato dilettanti Raffica di conferme a Viano e Campagnola

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 23 maggio 2024) Arrivano le primenel parco giocatori per la Vianese versione Eccellenza: sono nove i giocatori ufficialmente riconfermati. In porta resta Alfonso Della Corte (’93), in difesa Gabriele Mammi (2003), Giacomo Zinani (’98) e Davide Zuccolini (’95). A centrocampo permanenza ufficiale per Alessio Leoncelli (’95), Leonardo Lusoli (’93) e Luigi Piscopo (2004), in avanti Antonio Manai (2005) e soprattutto Antonio Rizzuto, che con 18 reti nell’ultimo campionato ha dato un determinante contributo per la vittoria del campionato dei rossoblù. In Promozione ulteriore conferma per il Castellarano, che potrò contare nuovamente su Riccardo Bettelli, attaccante del 2002. Il, dopo la salvezza ottenuta all’ultimo respiro, ha confermato l’allenatore Mattia Manfredini, che avrà ancora a disposizione i centrocampisti Stefano Barilli (’97) e Manuel Previato (2001) e Davide Cavicchioli, che è un difensore del 1989.