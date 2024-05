LIVE – Cobolli-Shevchenko - quarti di finale Atp Ginevra 2024 | RISULTATO in DIRETTA

(Di giovedì 23 maggio 2024) Ile latestuale di, incontro valevole per ididel torneo ATP 250 di(terra battuta). Il giovane romano è reduce dalla straordinaria rimonta messa a segno contro l’americano Ben Shelton, numero quindici del ranking mondiale. Il russo naturalizzato kazako, invece, agli ottavi ha potuto usufruire del forfait per problemi fisici del finlandese Emil Ruusuvuori e, pertanto, si presenta del tutto riposato alla testa a testa con l’azzurro. Quest’ultimo si trova in un buon momento di forma e partirà leggermente favorito secondo le quote dei bookmakers. Tra i due giocatori si tratta del primo scontro diretto della carriera a qualsiasillo, conche dovrà cercare di allungare gli scambi contro un avversario molto propenso a chiudere il punto in pochi colpi. In palio per il vincitore c’è il biglietto per la semicontro uno tra l’argentino Sebastian Baez oppure il norvegese Casper Ruud, rispettivamente la quinta e la seconda testa di serie dell’evento svizzero.

